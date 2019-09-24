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Karateciler sahil temizliği yaptı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Karateciler sahil temizliği yaptı
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde karateciler, Dünya Temizlik Günü nedeniyle örnek bir davranışa imza attı. Karate antrenörü Mehmet Şükrü Acar ve öğrencileri Koru sahiline gelerek bir süre antrenman yaptı. Antrenman öncesi öğrencilerine karate sporunu ve sporcusunu anlatan Acar, "Karate sporunun 4 tekme, 5 yumruktan ibaret olmadığını göstermek istedik. Sahil çok kirletilmiş. Şişe kırkları var, cam kırıkları, plastik pet şişeler, naylon poşetler var. Sahili temizlemenin biz sporcuların görevi olduğunu düşündük" dedi.
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Karateciler sahil temizliği yaptı
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