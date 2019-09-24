Kepez Belediyesi YKS kursları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Kepez Belediyesi'nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için Tomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı olmak üzere 2 nokta da hizmete açtığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları başladı. YKS Kursları, yıl boyunca da öğrencilere ücretsiz deneme sınavları düzenliyor.Kepez Belediyesi'nin YKS kursları açıldığı ilk yıl 120 öğrenciye, ikinci yıl ise 203 öğrenciye üniversite kapılarını araladı. Türkiye'nin en gözde üniversitelerini tercih eden öğrenciler, tıp, hukuk, veterinerlik, mühendislik, mimarlık gibi bölümlere girmeye hak kazandılar.