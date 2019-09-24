Ruslar paten sarayı yapacak

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RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, beraberindeki heyetle Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Türk-Rus ilişkileri ele alındı, turizm, kültür, sanat alanlarında işbirlikleri değerlendirildi. Rus turist sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'ya 4 milyon 803 bin Rus vatandaşını misafir etmiştik. Bu yıl 16 Eylül itibariyle 4 milyon 300 bini geçti. Yüzde 14'lük bir artışımız var. Artış sürerse 5.5 milyon Rus misafiri ağırlamış olacağız" diye konuştu.Rusya ile var olan ilişkileri çeşitlendirmek istediklerini kaydeden Karaloğlu, "3 senedir Moskova'da festival yapıyoruz. Biz de Antalya'da bir Rus festivali yapılsın arzusundayız, bu yönde talepleri olan arkadaşları teşvik ediyoruz" diye konuştu. Büyükelçi Yerhov da festivalleri destekleyeceklerini belirterek, "Turizmin olduğu yerde kültür ve sanat da arkasından gelir" dedi.ALEKSEY Yerhov da turizmle birlikte Rusya-Antalya ilişkilerinin yoğunlaştığına dikkat çekti. Yatırım konusunda da girişimler olduğunun altını çizen Yerhov, "Bu yaz Antalya'da düzenlenen buz pateni şovu çok başarılıydı. Bazı girişimciler Antalya'da buz pateni sarayı yaptırmak istiyor. Ünlü sanatçılarımız da Antalya'yı sevmeye başladılar, konserler düzenliyorlar" dedi.