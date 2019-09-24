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Serseri kurşun korkuttu

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Serseri kurşun korkuttu
ANTALYA'DA nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, kadın sağlık personelinin kullandığı otomobilin ön camına isabet etti. Olay, Çağlayan Mahallesi 2094 sokakta meydana geldi. Annesini ziyaret etmek için 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan Esra Uludağ (34), tam aracını park edeceği sırada bir ses duydu. İlk başta başka bir araca çarptığını sanan Uludağ, ön camdaki delik ve çatlakları fark edince neye uğradığını şaşırdı.

POLİS BOŞ KOVAN ARADI
Uludağ'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre deliğin kurşun yüzünden olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri aracın dış ön konsolunda uzun süre boş kovan aradı. Genç kadının yaşadığı korku yüzünden okunurken, ekipler cam ve çevresinde boş kovana rastlayamadı. Ön konsolda olduğu düşünülen boş kovanın bulunması için araç sanayiye götürüldü. Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.
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Serseri kurşun korkuttu
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