Zamanla yarışıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi, sahilde yaptıkları ilk müdahalelerle hayat kurtarıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgenin coğrafi koşulları dikkate alınarak gönderilen ATV'yi kullanan sağlık ekibi, denizdeki boğulma ve yaralanma vakalarında hastaların imdadına yetişiyor.İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi'nde konuşlanan ve turizm sezonunda faaliyete geçen 18 kişiden oluşan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarla harekete geçiyor. Özellikle ambulansın gidemediği kumsaldan hızla olay yerine ulaşan ekipler, mücadeleleriyle bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin de takdirini topluyor.İstasyon sorumlusu Uğur Erkuş, "2012'den bu yana yılın altı ayında aktif olarak görevdeyiz. Ekip, plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara kısa sürede müdahale edilmesi için kuruldu. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip ekip çok iyi hizmet veriyor" diye konuştu. Ekibin, yılda yaklaşık 450 vakaya müdahale ettiğine değinen Erkuş, bölgedeki plajlar ve otellerdeki vakalara ulaşım süresinin iki dakikayı aşmadığını bildirdi.