Zehra sınır tanımıyor

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MILLI sporcu Zehra Doğan, dünya şampiyonu olduğu muay thaiden geçiş yaptığı kick boksta da Avrupa şampiyonluğuna uzanmanın mutluluğunu yaşıyor.Bir süre sonra kick boksla ilgilenmeye başlayan Zehra, milli takım antrenörü Mehmet Aygün ile çalışmaya başladı. Zehra, 23 Ağustos-1 Eylül'de Macaristan'da yapılanDoğan, eski bir tekvandocu olan babasının, ablasını dövüş sporlarına yönlendirdiğini, onun başarısını görünce kendisinin de muay thai sporuna başladığını söyledi. Geçen yıllarda branş değiştirerek kick boksa geçiş yaptığını, burada da Türkiye şampiyonlukları kazandığını aktaran Zehra, "Dünya şampiyonası öncesindeki 10 günlük kampta iyi hazırlandık. Final maçında gözü kara dövüştüm" dedi.