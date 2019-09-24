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Zehra sınır tanımıyor

’da ablasından etkilenerek başladığı muay thaide dünya şampiyonu olan Zehra Doğan, beş yıl sonra da kick boksta Avrupa şampiyonu olmayı başardı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Zehra sınır tanımıyor
MILLI sporcu Zehra Doğan, dünya şampiyonu olduğu muay thaiden geçiş yaptığı kick boksta da Avrupa şampiyonluğuna uzanmanın mutluluğunu yaşıyor. Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Zehra Doğan, sporla uğraşan ablasından etkilenerek başladığı muay thaide 2014'te henüz 13 yaşındayken 45 kiloda dünya şampiyonluğuna uzandı. Bir süre sonra kick boksla ilgilenmeye başlayan Zehra, milli takım antrenörü Mehmet Aygün ile çalışmaya başladı. Zehra, 23 Ağustos-1 Eylül'de Macaristan'da yapılan Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalyayı aldı. Doğan, eski bir tekvandocu olan babasının, ablasını dövüş sporlarına yönlendirdiğini, onun başarısını görünce kendisinin de muay thai sporuna başladığını söyledi. Geçen yıllarda branş değiştirerek kick boksa geçiş yaptığını, burada da Türkiye şampiyonlukları kazandığını aktaran Zehra, "Dünya şampiyonası öncesindeki 10 günlük kampta iyi hazırlandık. Final maçında gözü kara dövüştüm" dedi.
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Zehra sınır tanımıyor
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