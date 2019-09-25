Adliye önünde oturma eylemi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, prematüre doğan ve 13 günlükken sol bacağı kesilen Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım hukuk savaşına devam ediyor. Bugün 6 yaşında olan kızının bacağını kaybetmesinden özel hastaneyi sorumlu tutan Ali İhsan Yıldırım'ın özel hastane hakkında ihmal suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonlandırıldı.Yıldırım, kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de dün şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilemediği gerekçesiyle itirazı reddetti. Karara isyan eden acılı baba, kızıyla birlikte adliye önünde kısa süreli oturma eylemi yaptı. Kızına 150 liraya yaptığı düzenek ile yürümeyi öğretmeye çalışmasıyla Türkiye gündemine gelen Ali İhsan Yıldırım, "Bu davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağım. Eğer oradan da sonuç alamazsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.