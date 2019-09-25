Alkışlanacak performans

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MICHAEL Jackson ve Whitney Houston basta olmak üzere birçok sanatçının vokalistligini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerlesip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarıyla bulustu. Dünyanın en iyi caz sanatçıları arasında gösterilen Della Miles, hayranlarına eglenceli dakikalar yasattı. Türk insanı ve kültürünü sevdigi için Türkiye'de yasama kararı aldıgına dikkati çeken Miles, almadan çok vermeyi seven Türk kültürünü benimsedigini vurguladı. Müslüman oldugu için de çok huzurlu oldugunu anlatan Della Miles, "Islam aslında bir egitim. Gerçegin egitimi" dedi.