Antalya Türkiye’den iyi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Eylül ayı meclis toplantısında ülke ve kent ekonomisi ve gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik verilere göre Antalya'nın Türkiye genelinden daha iyi durumda olduğunu söyleyen Çetin, "Turizmde eylül ayını 13 milyon yabancı turist sayısı geçerek tamamlıyoruz. Turizm dışındaki Antalya verilerine de baktığımızda istihdamda, vergide, yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızı görüyoruz" diye konuştu.Sigortalı çalışan sayısının Türkiye genelinde yüzde 1.9 oranında düşerken, Antalya'da yüzde 5.3 oranında yükseldiğinin altını çizen Çetin, "Türkiye'de kayıtlı istihdama en yüksek katkıyı yapan il, Antalya'dır Ülkemiz genelinde bir yılda kayıtlı istihdam yaklaşık 300 bin azalmıştır. Antalya istihdamı ise ocakhaziran arasında 168 bin artmıştır" dedi. Çetin, turist sayısındaki iyi gidişe karşın turistin şehri bilmediğine değindi ve bu konudaki çalışmaları anlattı.ATSO'nun Antalya Dijital Hafıza Haritası projesi kapsamında kentin tarihi ve turistik yerleri ve hikayelerin dijital ortama aktarıldığını dile getiren Çetin, "Mobil aplikasyonunu yapıyoruz. Bunun içinde Demirciler Çarşısı, Yivli Minare, Atatürk Evi, Zeytinpark, camilerimiz, plajlarımız, kadınlar plajı gibi 263 yerle ilgili bilgiler yer alacak. Bu turistlere Antalya'nın tarihi değerlerini anlatmış olacağız" diye konuştu. Çetin ayrıca etkinlik programının önceden açıklanmasını istedi.