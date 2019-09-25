Balbey ve Kaleiçi klip platosu oldu

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi ve Balbey mahalleleri, kadına siddet ve kadın cinayetleri konusuna dikkat çeken bir klip çekiminin adresi oldu. Dogukan Demirel tarafından seslendirilen Hayat sarkısının çekimleri, tarihi mahallelerde gerçeklestirildi. Klip için duvarlara kadına siddete karsı mesajlar yazıldı.Klip setinde cast ve set ekibi dahil olmak üzere 45 kisinin çalıstıgı çekimlerle ilgili bilgi veren yönetmen Neset Kılıç, "Kadın cinayetleri ve kadına siddet olaylarına dikkat çekerek, farkındalık yaratmak istedik. Yaklasık bir ayda klibin hazırlıgını yaptık. Umarız bu kliple kadıncinayetleri ve kadına siddete karsı yapılan mücadeleye katkı koyarız" diye konustu. Dakka Prodüksiyon tarafından gerçeklesen klibin çekimleri, 17 - 21 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.