Dubalara göz diktiler

Antalya'da hırsızlar gözlerini iyice kararttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ile kaldırımı ayırıp parkları önlemek amacıyla monte edilen demir dubalar hırsızların hedefi oldu. Muratpaşa ilçesindeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde yol ile kaldırımı ayıran demir dubalar her geçen gün birer birer eksilmeye başladı. Bölge esnafı, beton zemine sabitlenen dubaların çalındığını söyledi.Esnaflar, dubaların özellikle gece saatlerinde çalındığı söyledi. Her sabah iş yerlerine geldiklerinde yol kenarındaki duba sayılarının azaldığını gördüklerini belirten esnaf, "Cadde üzeri 100'ü aşkın dubadan geriye çok az sayıda kaldı. Sağlı sollu yerleştirilen demirden yapılmış dubaların azalmasıyla bölgede park yapan araçlar nedeniyle kaza riski de arttı" dedi.Duba hırsızlarının kağıt toplayıcıları olabileceği ve çalınan dubaların hurdacılara satılabileceğini ileri süren esnaflar, çalınan dubaların yerine yenilerinin konulmasını istedi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verdiklerini söyleyen bölge esnafı, henüz bir önlem alınmamasına tepki gösterdi. Hırsızların bir an önce yakalanmasını beklediklerini anlatan bölgede esnaflarından Arif Gürsoy, "Bu yapılan insanlık dışı. Dubalar ne kadar para edebilir ki? Paradan çok can önemli. Dubaya göz diken bizim dükkanlarımıza da göz diker" diye konuştu.