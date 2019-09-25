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Dubalara göz diktiler

’da gözünü karartan hırsızlar ’nde yol ile kaldırımı ayıran dubaları çaldı. Eksilen dubalar nedeniyle hatalı park ve kaza riski arttı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
Dubalara göz diktiler
Antalya'da hırsızlar gözlerini iyice kararttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ile kaldırımı ayırıp parkları önlemek amacıyla monte edilen demir dubalar hırsızların hedefi oldu. Muratpaşa ilçesindeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde yol ile kaldırımı ayıran demir dubalar her geçen gün birer birer eksilmeye başladı. Bölge esnafı, beton zemine sabitlenen dubaların çalındığını söyledi.

SÜREKLİ EKSİLİYOR
Esnaflar, dubaların özellikle gece saatlerinde çalındığı söyledi. Her sabah iş yerlerine geldiklerinde yol kenarındaki duba sayılarının azaldığını gördüklerini belirten esnaf, "Cadde üzeri 100'ü aşkın dubadan geriye çok az sayıda kaldı. Sağlı sollu yerleştirilen demirden yapılmış dubaların azalmasıyla bölgede park yapan araçlar nedeniyle kaza riski de arttı" dedi.

ESNAF ÖNLEM İSTİYOR
Duba hırsızlarının kağıt toplayıcıları olabileceği ve çalınan dubaların hurdacılara satılabileceğini ileri süren esnaflar, çalınan dubaların yerine yenilerinin konulmasını istedi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verdiklerini söyleyen bölge esnafı, henüz bir önlem alınmamasına tepki gösterdi. Hırsızların bir an önce yakalanmasını beklediklerini anlatan bölgede esnaflarından Arif Gürsoy, "Bu yapılan insanlık dışı. Dubalar ne kadar para edebilir ki? Paradan çok can önemli. Dubaya göz diken bizim dükkanlarımıza da göz diker" diye konuştu.

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Dubalara göz diktiler
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