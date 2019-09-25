İngiltere pazarında yaralar sarılacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA merkezli turizm sektörünün yeni markası MC Touristic Services, yatırımlarına devam ediyor. İlk ofisini Almanya'nın Münih şehrinde açan şirket, ikinci ofisini İngiltere'nin başkenti Londra'da açtı.Turizm camiası, Thomas Cook'un iflası sonrası İngiltere pazarındaki talebe cevap vermek adına yapılan yatırımın olumlu olduğu görüşünde birleşti. Şirket Londra ofisi ile İngiltere'nin yanı sıra İskandinav ve Kuzey Avrupa pazarlarında da iş ortaklıkları kurmak ve bu pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Londra ofisinin yönetimi tecrübeli turizmci Mehmet Taş'a verildi. MC Touristic Services Genel Müdürü Uğur Ekener, "UK pazarının ülkemiz açısından önemine ve mevcut durumuna bakıldığında büyüme potansiyeli en yüksek pazarların başında olması, bu pazara yatırım yapmak için böyle bir karar almamızda çok önemli etkisi oldu" dedi. Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında 50 bin kişiyi aşmayı hedeflediklerini anlatan Ekener, pazarlama ve tanıtım anlamında yatırımlarının devam edeceklerini belirtti.