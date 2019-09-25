Kargodan parke içinde eroin çıktı

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ANTALYA'DA bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen 1 kişi yakalandı. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Van'dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı.19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda E.Ç. adına kargo geldiği tespit edildi. Kontrollerde narkotik köpeği bir kargo paketine tepki verdi. Kargo kolisi açıldığında parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen E.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de ilk olan uygulama polisleri bile şaşırttı. E.Ç., uyuşturucu ticaretinden mahkemece tutuklandı.