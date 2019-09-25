Kirletmek kolay temizlemek zor

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ANTALYA'NIN doğa harikası falezlerde bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle kirlilik sorunu yaşanıyor. Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu'yla birlikte denizden yüksekliği yer yer 40 metreye ulaşan falezlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Topluluk Başkanı Kübra Doğru, temizlik çalışmasına 15 kişilik ekibin katıldığını söyledi.Topluluk üyesi öğrenciler, temizlik çalışması öncesi, inişi gerçekleştirdikleri Falez-2 Park'ta, mağaraya iner gibi hazırlandı. Önce ipler kontrol edildi, düğümler atılıp sağlamlığı test edildi, emniyet kemerlerinin ve daha birçok iniş aletinin güvenli çalışıp çalışmadığı birkaç kez kontrolden geçti. İniş için hazırlıkların tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri kasklarını takarak iplerle falezlerden güvenli şekilde indi.Ancak uzman ekiplerin inebileceği noktalarda gerçekleştirilen temizlikte pet şişe atıkların fazlalığı dikkat çekti. Topluluk Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Köleli, "İsterdik ki burada temizlik yaparak değil, buranın, doğa harikası falezlerin, temizliğiyle dikkat çekmeyelim. Ama maalesef öyle değil. Her tarafta çöp kovası olmasına rağmen bilinçsizce çöpler buraya atılıyor" dedi.