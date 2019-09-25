Lavanta 750 bin kisiyi çekti

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'DEKI lavanta üretiminin yüzde 80'ini tek basına karsılayan Isparta'da lavanta sezonu sona erdi. Son yıllarda fotograf tutkunlarının sosyal medya paylasımı ile büyük bir ün kazanan 'Lavanta Kokulu Köy' Kuyucak'a lavanta bahçelerini görmek amacıyla gelen ziyaretçi sayısı 750 bini astı.Geçen yıl 500 bin olan ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı. Bunda tanıtım çalısmaları da etkili oldu. Tarım turizmiyle köyde ciddi ekonomik canlanma yasandı. Kentten köye ters göçler turizmle birlikte hızlandı. Bacasız fabrika olan lavanta bahçeleri yaklasık 60 gün süresince mora bürünüyor. Binlerce insan bu güzelligi görmek için geliyor. Sezonun sona ermesine ragmen halen misafirler için lavanta ürünlerinin satıldıgı stantlar bulunuyor.