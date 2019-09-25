Madonna Antalya’ya yenilenmeye geliyor

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DÜNYACA ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor. 12 gün detoks programı uygulanması planlanan Madonna, Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek. Med World Sağlıklı Yaşam Merkezi kurucusu Elif Çağla Ural, "Madonna'ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz" dedi.Ural, Rixos Downtown Otel'in kral dairesinde kalacak olan ünlü yıldızın 24 saatini detoks programına göre yaşayacağını vurguladı. Madonna'nın Antalya'ya geldiği ilk gün tam donanımlı check-up yapılacağını ardından yenilenme işleminin başlayacağını aktaran Ural, "Sabah uyanma saatinden yiyeceği besinlere, yatacağı saatten detoks uygulamalarının her anını ayrı ayrı programlayacağız. 12'nci günün sonunda yenilenecek" diye konuştu.Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacaklarını altını çizen Ural, "Bize şimdiden Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi'ni gezmek istediğini iletti. Güzel bir program hazırlayacağız" diye konuştu.