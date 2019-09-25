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Yanlış anlama panik yarattı

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Yanlış anlama panik yarattı
ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde yanlış anlama paniğe neden oldu. Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğü düşüncesiyle kısa süreli korku yaşadı. Deniz seviyesine kadar alçalan uçak, su aldıktan sonra yükseldi. Uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı.

İLK KEZ KULLANILDI
Yangın söndürme uçaklarından farklılığı göze çarpan uçağın ana gövdesi üzerinde bulunan jet motorlarının sesi, sahilden de rahatlıkla duyuldu. Uçağı sahildeki vatandaşlar ilgiyle takip etti. Uçağın ilk kez dün Kemer ilçesi Ovacık mevkiinde çıkan çalılık yangınında kullanıldığı kaydedildi.
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