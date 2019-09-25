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Yardım için geldi camide can verdi

’da ’de hafriyat işine yardım için geldiği cami bahçesinde fenalaşan inşaat ustası hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Yardım için geldi camide can verdi
Antalya'da hafriyat işine yardım için gelen fenalaşan inşaat ustası hayatını kaybetti. Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Ulu Cami'de yaşandı. İnşaat ustası Nurettin Dilmen (60), devam eden inşaat çalışmasına yardım etmek için sabah camiye geldi.

CAMİ CEMAATİ TAŞIDI
Caminin arka bölümünde yapılan şadırvanın su kanallarını kazma ile açan Dilmen, aniden rahatsızlandı. Fenalaşan Dilmen'i cemaat caminin arka kapısı önüne getirerek, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Camiye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Nurettin Dilmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

GERİYE TEMİZ KIYAFETİ KALDI
Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dilmen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nurettin Dilmen'den geriye temiz giysileri ve kapı girişindeki sigara poşeti kaldı. Dilmen'in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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