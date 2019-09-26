Akrep’in Malatya’yı yıkma planı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü sahasında ağırlayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla başladı. Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yaptı. Sabah fitnes salonunda ağırlık çalışan futbolcular, daha sonra ısınma hareketleri ile üçerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Hafta sonunda Yeni Malatyaspor'u yenerek rahatlamak isteyen Akrep'te bütün planlar 3 puan üzerine yapıldı. İlk 5 haftada beş puan alabilen ve sadece Göztepe'yi yenen Akdeniz ekibi, taraftarının desteği ile galip gelmek istiyor.