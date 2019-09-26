Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > ALKÜ’ye yeni çarşı geliyor

’ye yeni çarşı geliyor

Giriş Tarihi: 26.9.2019
ALKÜ’ye yeni çarşı geliyor
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın göreve gelmesiyle sosyal donatı alanlarından çarşı inşaatı hız kazandı. ALKÜ'de sosyal donatı alanlarının temeli törenle atıldı.

EĞİTİM ALANI KADAR ÖNEMLİ
Kalan, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından çarşı inşaatında incelemelerde bulundu. Bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak çarşıda inşaat çalışmalarının aralık ayı sonu itibariyle bitmesi bekleniyor. 16 dükkandan oluşacak çarşıda, restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye yer alacak. Ayrıca 40 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak. Rektör Kalan, "Üniversitelerde eğitim ve öğretimin önemli olduğu kadar sosyal alanlar da öğrencilerimiz için çok önemlidir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla üniversitemiz öğrencilerine çeşitli imkânların sunulacağı sosyal alana sahip olacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ALKÜ’ye yeni çarşı geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN