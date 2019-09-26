ALKÜ’ye yeni çarşı geliyor

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın göreve gelmesiyle sosyal donatı alanlarından çarşı inşaatı hız kazandı. ALKÜ'de sosyal donatı alanlarının temeli törenle atıldı.Kalan, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından çarşı inşaatında incelemelerde bulundu. Bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak çarşıda inşaat çalışmalarının aralık ayı sonu itibariyle bitmesi bekleniyor. 16 dükkandan oluşacak çarşıda, restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye yer alacak. Ayrıca 40 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak. Rektör Kalan, "Üniversitelerde eğitim ve öğretimin önemli olduğu kadar sosyal alanlar da öğrencilerimiz için çok önemlidir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla üniversitemiz öğrencilerine çeşitli imkânların sunulacağı sosyal alana sahip olacağız" dedi.