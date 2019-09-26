Kedi kurtarma operasyonu

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ANTALYA'DA bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle molasının ardından 07 AES 425 plakalı otomobiliyle yola çıkan ilaç mümessili Burak Önder, yavru kedi sesi gelmesi üzerine aracını kenara çekti. Aracının kaputunu açan Önder, yavru bir kedinin sıkıştığını gördü.Marketten aldığı salamla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Burak Önder, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri eldivenlerini giyip, özel aparatları ile yavru kediyi ikinci denemesinde kurtardı. Bir apartmanın bahçesine bırakılan kedi, verilen salamı yedi.