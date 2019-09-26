Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kedi kurtarma operasyonu

Kedi kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Kedi kurtarma operasyonu
ANTALYA'DA bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle molasının ardından 07 AES 425 plakalı otomobiliyle yola çıkan ilaç mümessili Burak Önder, yavru kedi sesi gelmesi üzerine aracını kenara çekti. Aracının kaputunu açan Önder, yavru bir kedinin sıkıştığını gördü.

SALAMLA ÇIKMADI
Marketten aldığı salamla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Burak Önder, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri eldivenlerini giyip, özel aparatları ile yavru kediyi ikinci denemesinde kurtardı. Bir apartmanın bahçesine bırakılan kedi, verilen salamı yedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kedi kurtarma operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN