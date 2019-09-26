Lider destek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de bu yıl fırtınalar estiren ve 5 maçta 13 puan toplayarak zirveye iyice kurulan Aytemiz Alanyaspor, 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçını unuttu. Gözünü cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçına diken turuncu yeşilliler, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankara'dan döner dönmez Sivasspor maçına odaklanan turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yenileme antrenmanı yaptı. G.Birliği maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise hafif bir antrenmanla günü tamamladı.İç sahada bu sezon Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi farklı yenen Alanyaspor, Sivasspor'u da aynı şekilde yenmenin planlarını yapıyor. Özellikle de Fenerbahçe maçında müthiş bir taraftar desteğini arkasına alan turuncu yeşilli takım, rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'le bozguna uğratmıştı. Sivasspor maçının zor geçeceğini söyleyen yöneticiler, Alanyasporlu taraftarlara bu maçta büyük görev düşeceğini belirtti. Tribünlerin yine dolması gerektiğini ifade eden yöneticiler, "Taraftarlar, sahada oynayan futbolcular için her zaman itici bir güç olmuştur. Bunun en güzel örneğini Fenerbahçe maçında gördük. Sivasspor maçında da tribünler dolmalı ve takım 90 dakika desteklenmeli. Eğer bu takım arkasında destek bulursa her maçını kazanır" dediler.