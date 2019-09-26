Öğretmenin son dersi

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Antalya'da okulda rahatsızlanan sınıf öğretmeni götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Olay Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda meydana geldi 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, saat 11.30 sıralarında okul müdürünü Kenan Durmuş'un odasında rahatsızlandı. Kenan Durmuş'a, "Hocam kan şekerim düşüyor galiba" dedikten sonra Emine Ölmez koltuğa oturdu. Okul Müdürü çikolata vermeye çalışırken Emine öğretmen yere yığılıp kaldı.Gelişmenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Emine Neslihan Ölmez, ambulansla okula 500 metredeki mesafedeki özel bir hastaneye götürüldü. Ölmez, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Emine Neslihan Ölmez'in vefat haberinin ardından öğrenci velileri okul akın etti. Bazı öğretmen ve veliler gözyaşlarına boğuldu. Okul Müdürü Kenan Durmuş, Emine Neslihan Ölmez'in bugün Varsak Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı. Ölmez'in bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.