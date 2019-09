Okul yolunda kelle koltukta

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yer alan Mehmet Necati Alpolat Anaokulu, Siteler Mahallesi İlköğretim Okulu ve Ayten Çağıran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okula gidebilmek için ölüme meydan okuyor. 3 okula ulaşabilmek için her gün 3 bin 500 öğrenci ile 500 veli kelle koltukta trafiğin ortasında okula gelip gidiyor. Öğrenciler ve veliler can güvenlikleri için Büyükşehir Belediyesi'nden acil üstgeçit yapmasını istediler.Akdeniz Üniversitesi yanında yer alan 3 okulun öğrencilerinin tamamı, Siteler, Molla Yusuf ve Duraliler mahallelerinden geliyor. Yaşı küçük 500'e yakın öğrenciyi ise her gün velileri sabah akşam okula getirip götürüyor. Sabah ve ikindi saatlerinde toplamda 4 bin öğrenci ve veli Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçiyor. Bu geçiş sırasında öğrenci seli nedeni ile trafik kilitleniyor. Yol, trafik polislerinin uğraşlarına rağmen uzun süre açılamıyor. Araçları ile işlerine gitmek isteyenler dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.Öğrenciler ve veliler ise her gün iki kez yolun karsına geçmek için ölümle burun buruna geldiklerini söyleyerek acil önlem alınmasını istedi. Yaşanan sıkıntının tek çaresinin üst geçit olduğunu belirten okul idarecileri ve velileri, "Çocuklarımızın her an bir kazaya kurban gidebilir" dedi.