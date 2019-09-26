Salı Pazarı’na turist akını

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde salı günleri kurulan semt pazarına Fethiye'nin yanı sıra çevre ilçelerden de turlarla turist gelince, pazarda hareketlilik yaşandı. Ölüdeniz ve Çalış Plajı çevresinde konaklayan turistler sabahın erken saatlerinden itibaren soluğu Salı Pazarı'nda aldı. Güzel güneşli bir havada hediyelik eşya ve diğer ihtiyaçlarını Salı Pazarı'ndan sağlayan turistler, önce tüm pazarı gezip, ardından almak istedikleri ürünlerin pazarlığını yaptılar.Pazarcı esnafı turisti kendi stantlarına çekebilmek için zaman zaman İngilizce olarak seslenişte bulunurken, kimileri de sipsi ve bağlama çalıp turistin ilgisini çekmeye çalışıyor. Pazarcı esnafı daha çok İngiliz, Alman ve Hollandalı turistlerin ilgisi ile karşılaştıklarını söylediler. Geniş bir alanda kurulan Salı Pazarı'nda alışveriş için gezip dolaşırken yorgun düşen turistler börekçi tezgahlarında dinleniyor.