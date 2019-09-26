Sea To Sky yarışları START aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışların ilk startı, plaj etabındaki sıralama turunda verildi. Bir ara sağanak altında devam eden sıralama turlarında sporcular, yapay tepeleri suyun içinden geçerek aşmaya çalıştı.
Araç lastikleri, kütük ve kayaların üzerinden geçen sporcular, enduroseverlere seyir zevki yüksek mücadeleler izletti.
KAZALAR YAŞANDI
Yarışçılar etabı geçmekte zorlanırken bazı motosikletler kaza yaptı. Sakatlanan sporculara, müdahalede bulunuldu. Yarışlarda 28 ülkeden 260 sporcu mücadele ediyor. Cumartesi 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda tamamlanacak.