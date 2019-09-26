Sea To Sky yarışları START aldı

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışların ilk startı, plaj etabındaki sıralama turunda verildi.Araç lastikleri, kütük ve kayaların üzerinden geçen sporcular, enduroseverlere seyir zevki yüksek mücadeleler izletti.Yarışçılar etabı geçmekte zorlanırken bazı motosikletler kaza yaptı. Sakatlanan sporculara, müdahalede bulunuldu.