Tekvandoculara şampiyon öğüdü

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA ve Avrupa ikincisi milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Kuşak sınavına girecek Burdurlu tekvandocularla buluştu. Hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen İlgün,dedi.Burdur tekvando antrenörü ve 4'üncü Kademe Milli Takım Antrenörü Selda Çiçen, Hatice Kübra İlgün'ü Burdur'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çiçen,ifadelerini kullandı.