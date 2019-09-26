Tekvandoculara şampiyon öğüdü

DÜNYA ve Avrupa ikincisi milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Kuşak sınavına girecek Burdurlu tekvandocularla buluştu. Hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen İlgün, "Önümüzde Bulgaristan ve Rusya'da yapılacak Grand Prix yarışmaları var. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda eksik olan olimpiyat madalyasını ülkeme getirmek"
dedi.
ÇİÇEN: BAŞARILI OLSUNLAR
Burdur tekvando antrenörü ve 4'üncü Kademe Milli Takım Antrenörü Selda Çiçen, Hatice Kübra İlgün'ü Burdur'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çiçen, "Sporcularımın da Hatice Kübra İlgün gibi başarılı ve saygılı bir sporcu olarak ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmalarını, İstiklal Marşımızı okutmalarını istiyorum"
ifadelerini kullandı.