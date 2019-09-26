Yerli susam kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) eylül ayı meclis toplantısında ATB Başkanı Ali Çandır, tarımsal ekonomideki son durumu değerlendirdi. Antalya'nın yaklaşık 50 bin dekar alanda 3 bin 500 tonluk susam üretimiyle ülkenin susam üretiminin yüzde 20'sini karşıladığını bildiren Çandır, susam hasadının başladığını, yerli susamın 15-16 TL aralığında ithal susamın ise 8-10 TL aralığında fiyatlandırıldığını belirtti.Fiyatta yüzde 40 düzeyinde artış yaşandığına işaret eden Çandır, "Bu artış özellikle Manavgat'taki üreticiyi motive etmiş ve daha fazla susam ekmesini sağlamıştır" dedi. Çandır, yüzde 80'in üzerinde dışa bağımlı olduğumuz susam üretiminin geliştirilebilmesi için önlem alınması gerektiğini kaydetti. Tarımda maliyet artışına da dikkat çeken Çandır, "Neredeyse bir kilogram domates fiyatına 1 konserve kapağı satıldığını gördük" dedi.