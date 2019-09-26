Yeşil sahaya kadın eli

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag (bayrak) Futbol Takımı, 2019-2020 ligine hazırlanıyor. Üniversite içindeki antrenman sahasında çalışmalara başlayan sporcuların mücadelesi, ilgiyle izleniyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunanTakım kaptanı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi Yağmur Çidik, bir ay içinde tam kadro antrenmanlara başlayacaklarını söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu belirten kaptan Yağmur Çidik, oyunu anlatırken,dedi. Çidik,Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. 3- 4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var.diye konuştu.TAKIMDA ikinci yılını geçiren Fen Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kübra Arslan ise "Zor bir oyun. Benim görev alanım defans. Rakip takım sporcularının sayı almasını engellemek. Kadınların bu sporu yapmaları garip karşılanıyor. Hırçın sporları da yapabileceğimizi gösteriyoruz. Ben hırçın ve sert sporu seviyorum. Tabii ki zor yanı var. Maç ve antrenmanların ardından saçlarımın bakımı ve ojelerimi tekrar sürmek beni oldukça uğraştırıyor" ifadelerini kullandı.