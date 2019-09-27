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Adaptasyon için sabır şart

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Adaptasyon için sabır şart
ANTALYA'DA uzman psikolojik danışman Fatih Kalkınç, eğitim öğretim yılının başlamasıyla bazı öğrencilerde okula adaptasyon sorunları yaşandığını söyledi. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin okula giderken ağladığını, bulantı kusma gibi şikayetleri olan çocuklarla karşılaşıldığını anlatan Fatih Kalkınç, bu tür olaylarda akla gelen ilk konunun 'okul fobisi' olduğunu belirtti.

UYUM İÇİN 21 GÜN BEKLEYİN
Okul fobisi değilse konunun aileden ayrılma korkusu olduğunu vurgulayan Kalkınç, "Anne ve babalara, 3 yaşından itibaren çocuklarını okul öncesi eğitime göndermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Çocuğun okula gitmemek için direnmesi karşısında sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Kalkınç, "Araştırmalara göre bu tür olaylarda çocuklar 21 gün ağlıyor. Anne ve baba net durursa, çocuklar 22'nci günden sonra okula uyum sağlayacaktır" dedi.
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