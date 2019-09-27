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balıklarını yemenin tam zamanı

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı
TÜRKİYE'DE balık av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlamasıyla balık halleri hareketlendi. Antalya- Kemer karayolu üzerinde yer alan Balıkçı Hali'nde sabaha karşı kasalardan indirilen balıklar, türleri ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Market ve restoran işletmelerinin yanı sıra birçok vatandaş, almak istedikleri balıkların mezatına katılıyor.

10 LİRAYA BARBUN VAR
Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, Balık Hali'nde barbun, mercan, mezgit gibi Akdeniz'de çıkan balık türlerinde artış yaşandığını söyledi. Balık fiyatlarında geçen seneye göre artış olmadığını belirten Demir, "Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız mevcut. Karides, barbun ve mercana rağbet fazla. Barbun 10 liradan 30 liraya değişiyor. Mercan 10- 25 lira arasında" dedi.
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Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı
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