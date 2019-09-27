Antalya Van dostluk köprüsü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere çok sayıda işadamı, turizmci ve gazeteci ile birlikte 2009-2013 yılları arasında valilik yaptığı Van'a çıkarma yaptı. Karaloğlu'na Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da eşlik etti. Güne Van kahvaltısı ile başlayan Karaloğlu ve Seymenoğlu, ilk olarak Van Valisi Mehmet emin Bilmez'i ziyaret etti.Ardından Batı Akdeniz heyeti Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. Burada Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın ev sahipliğinde Vanlı işadamlarıyla buluşan Batı Akdeniz heyeti, olası ortak projeleri masaya yatırdı. Karaloğlu daha sonra Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı. Antalya'nın turizm sektörü, fuarda Vanlı meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı.