Genç yetenek Side’yi büyüledi

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PİYANİST, besteci, söz yazarı Türkiye'nin en genç yeteneklerinden Karsu Dönmez, 18'nci Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Side Antik Tiyatro'da muhteşem bir konser verdi. Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki 50 kişilik Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile 3000 yıllık Side Antik Tiyatro'da sahne alan Karsu Dönmez, muhteşem sesi ve yorumuyla dinleyicileri ayran bıraktı. 15 bin kişilik tiyatronun tüm koltukları doldu.Sahneye kırmızı elbisesi ile çıkan 29 yaşındaki sanatçı, esprili konuşmaları ve dinleyicilere hitabı ile büyük alkış aldı. Karsu, "Çok heyecanlıyım. 3000 yıllık tarihi bir tiyatroda binlerce kişiye hitap edeceğim. Orkestraya da teşekkür ederim. Şu an hayatımın en büyük ve en güzel konserini veriyorum. Her zaman eserlerimi antik tiyatroda seslendirmeyi hayal ediyordum ve bu hayalim gerçekleşti" dedi. Karsu, programını ayakkabılarını çıkarıp, saçlarını da açarak çıplak ayakla dans ederek tamamladı.