OSB için sorunlar aşıldı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) önündeki son engel de kalktı. Mülkiyet sorunu çözülen OSB'de parselasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel olarak ilgilendiği konunun çözüme ulaşması bölge halkını sevindirdi. Konuyla ilgili müjdeyi paylaşan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Manavgat'a hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.OSB'nin kurulması için Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne OSB'nin kurulması için evrakları teslim etmişti. Ardından 28 Haziran'da da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşan ön inceleme heyeti, OSB kurulacak alanda incelemelerde bulunmuştu.1 milyon 78 bin metrekarelik alana kurulacak olan OSB'de yatırım yapmak isteyen 125 yatırımcının talep forumlarının da şimdiden bakanlığa iletildiği öğrenildi. Gıda alanında hizmet vermesi beklenen OSB ile öngörülen istihdam sayısı ise 6 bin kişi olarak açıklanmıştı.