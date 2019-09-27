Patronlara veri güvenliği eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) olağan toplantısında konu veri güvenliği oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli işadamlarına konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.Kanun hakkında bilgi veren Faruk Bilir, "Sosyal medyada paylaşılan kişisel fotoğrafınızı veya bilginizin amacı dışında kullanılması yasaktır" dedi. Kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemleri anlatan Bilir, "Kurum olarak veri ihlali tespitlerinde idari para cezası verebiliyoruz. Bugüne kadar 9 milyon lira ceza kesildi" dedi.