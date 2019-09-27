Yağmura teslim olduk

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da sonbahar mevsiminin ilk ciddi yağışı hazırlıksız yakaladı. Özellikle doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Alanya ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Alanya'da kayganlaşan yollar nedeniyle D-400 karayolu ve birçok bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Oba Mahallesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 32357 plakalı personel otobüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.Yolcu bulunmayan otobüste sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kazalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Manavgat ilçesinde kayganlaşan yolun da etkiliyle yaşanan 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü. Kaza Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Rukiye Yaman ile yanında yolcu olarak bulunan Almila Ülkü Şanlı ve Metehan Yaman ile diğer otomobilin sürücüsü İrfan Günal yaralandı.ANTALYA'DA bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı. Sürücüsü belirlenemeyen 07 EC 1363 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta bulunanlar 5 metre yüksekten altgeçide düşmekten bariyerler sayesinde kurtuldu.ANTALYA hava sahasında da etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus) nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Aksu ilçesinde ise sağanak yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerini yağmur suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kendi imkanları ve belediyenin yardımlarıyla boşalttı.