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Zirve aşığı Kartal

7 yaşındaki Kartal Batuhan Çolak, ’da bulunan dağına annesi ve babasıyla zirve tırmanışı yaptı. Küçük Kartal zirvede bayrağı dalgalandırdı

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Zirve aşığı Kartal
Antalya'nın Finike ilçesi Emin Akın İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Kartal Batuhan Çolak, annesi ve babası ile Kaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Gömbe Zirvesine tırmandı. Dağcılık sevdalısı olan baba Ergün Çolak, 7 yaşındaki çocuğuna dağcılığı aşıladığını belirtti.

İKİNCİ KEZ TIRMANIŞ YAPTI
Akdağ Gömbe Zirvesinin, oğlunun ikinci büyük tırmanışı olduğunu ve daha öncesinde Korkuteli ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 587 metre yükseklikteki Kızılca Dağı'na tırmanış yaptıklarını söyledi. Çolak, hedeflerini her geçen gün büyüteceklerini dile getirdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI
Kartal, kompozit başlığını takıp, 3 bin 24 metre ile Batı Anadolu'nun en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ Gömbe Uyluk Tepe Zirvesine teknik bir tırmanışla tırmandı. Zirveye çıktığında Atatürk ve Türk Bayrağı açarak, zirve defterini imzaladı.
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Zirve aşığı Kartal
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