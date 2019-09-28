Annesine ikinci hayatı bağışladı

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ANTALYA'DA üniversite öğrencisi Esra Kumbul (22), 10 milyon kişide bir görülen primer sklerozan kolanjit (kronik safra yolu hastalığı) hastalığı nedeniyle karaciğer nakli gereken annesi Emine Kumbul'a (55), karaciğer dokusunu bağışladı. Esra Kumbul'un karaciğerinin bir bölümü, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan operasyonla annesi Emine Kumbul'a nakledildi.Ameliyattan 12 gün sonra taburcu olan Emine Kumbul, "Çocuklarıma hiç kıyamadım. Üniversitede oldukları için yaz tatilini bekledim. Kızım Antalya'ya geldiğinde de söyleyemedim. Son çarenin karaciğer nakli olduğunu öğrenen çocuklarım, verici olmak için ısrar etti. Nakil oldum ve şimdi çok iyiyim" diye konuştu.