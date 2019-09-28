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Apartmanın çatısına çıktı ama kaçamadı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Apartmanın çatısına çıktı ama kaçamadı
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., evine baskın düzenleyen ekiplerden kaçıp, oturduğu binanın çatısına çıktı. Yan binadaki inşaatın çatısına atlayan M.K., 2 saat süren ikna çabasının ardından indirildi. Olay Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'nın evine sivil ekipler tarafından baskın düzenlendi.

2 METREDEN ATLADI
Jandarma ekiplerinin geldiğini gören M.K. oturduğu binanın çatısına çıkarak, yan tarafta inşaat halindeki binanın çatısına atladı. Yaklaşık 2 metreden atlayıp, karşıya geçen M.K. intihar edeceğini söyledi. Polisin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu M.K. ikna edilerek inşattan indirildi. Gözaltına alınan M.K., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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Apartmanın çatısına çıktı ama kaçamadı
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