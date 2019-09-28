Bebekler için su ve masaj terapisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DAKİ özel bir bebek SPA merkezinde, nedensiz ağlayan ve gaz sancısı çeken huzursuz bebeklere uygulanan su ve masaj terapisi, hem bebeklerin hem de annelerin yüzünü güldürüyor. Boyunlarına takılan simitlerle jakuzili havuza bırakılan bebekler suda eğlenirken, havuz egzersizinin ardından yapılan masajla da rahatlıyor. Bebeklerin anneleriyle birlikte hem egzersiz yaptıkları hem de eğlenceli zaman geçirdikleri merkezin sahibi Sinem Atalay (32), bebekleri en erken aylarda su ve masajın faydalarıyla tanıştırmayı amaçladıklarını belirtti.14 aylık bir kızı olduğunu belirten Sinem Atalay, "Antalya'da kendi bebeğim için böyle bir yer araştırırken olmadığını görünce 'Neden ben böyle bir yer yapmayayım?' diye düşündüm. 3 ay önce de burayı açtım. Güzelde oldu" diye konuştu.