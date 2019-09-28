Caz Antalya’ya yakışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da son yıllarda düzenlenen caz etkinlikleri dikkat çekiyor. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı. Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, 'Ethno Jazz Project' ile sahne alan Burcu Karadağ, festivale bomba gibi bir açılış yaptı.Karadağ'ın ardından Neco sahne aldı. Neco'ya Cengiz Özdemir piyanoda, Mehmet Çilingir davulda, İsmail Tepe saksafonda, Yiğit Şen kontrabasda eşlik etti. Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçelerinin sanatla, müzikle, sosyal etkinliklerle de dünyaca tanınan bir kent olması için çalışıyoruz dediBu yıl 16'ncısını gerçekleştirdikleri festivalin 4 gün süreceğini dile getiren Yücel, "Müziğin evrensel dilinde insanları bir araya getiren Alanya Caz Günleri'nde umarım sizler için organize edilen konserleri zevkle izler, keyif alırsınız" dedi. Festival kapsamında Tofiq Hasansoy, Lou Tavano ve Eser Taşkıran gibi ünlü isimler sahne alacak.