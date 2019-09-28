Çıkış maçımız olacak

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ANTALYASPOR, yarın sahasında oynayacağı Btc Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiği Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenlendi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını dile getiren Korkmaz,Takımın zor bir dönemeçte olduğunu dile getiren Korkmaz, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz.Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum.dedi.Kasımpaşa maçı sonrası taraftarın tepkisi ve istifasına yönelik tezahürat hakkında soruya başarılı teknik adam Korkmaz,Hayatımız baskı, stres ve gerginlikle geçti. Taraftar bağırabilir, taraftarın söylemine saygı duyuyorum. Sezon sonu bittiği zaman haklı mıyım haksız mıyım o zaman göreceğiz.ifadelerini kullandı.