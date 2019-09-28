Çıkış maçımız olacak

ANTALYASPOR, yarın sahasında oynayacağı Btc Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiği Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenlendi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını dile getiren Korkmaz, Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarın futbolcuları desteklemesin talep etti.
TARAFTARA ÇAĞRI
Takımın zor bir dönemeçte olduğunu dile getiren Korkmaz, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz. İyi durumdayız. Sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı.
Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla birlikte galibiyet serisi yakalarız"
dedi.
BASKIYA ALIŞIĞIZ
Kasımpaşa maçı sonrası taraftarın tepkisi ve istifasına yönelik tezahürat hakkında soruya başarılı teknik adam Korkmaz, "Ben futbolculuktan gelen alışkanlığım, her türlü baskıya alışığım, taraftar baskısına da.
Hayatımız baskı, stres ve gerginlikle geçti. Taraftar bağırabilir, taraftarın söylemine saygı duyuyorum. Sezon sonu bittiği zaman haklı mıyım haksız mıyım o zaman göreceğiz. Karakterimle alakalı saha içi ve saha dışında mücadele ederim, savaşmayı çok severim ve kaybettiğim olmamıştır, olmayacaktır. Bu takımım için de geçerli"
ifadelerini kullandı.