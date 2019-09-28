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TÜRKİYE'DEKİ elma üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştiği Isparta'da elma hasadı başladı. Isparta'da 1 ay boyunca devam eden hasat süresince, yaklaşık 250 bin dönümlük alanda 750 bin ton dolayında ürün elde ediliyor. Isparta'da Eğirdir ve Gelendost'un başı çektiği elma üretimi ayrıca, merkeze bağlı köyler, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde yoğunlukla yapılıyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Türkiye'de 4 elmadan birinin Isparta'da üretildiğini belirtti. Selçuk, "Soğuk hava depolarımızın kapasitesi yaklaşık olarak 500 bin ton civarında. Dönemsel tüketimin yanı sıra, Kasım ayından Mayıs ve Haziran ayına kadar elma nakliyesi devam ediyor" dedi.