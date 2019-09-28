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Evlat acısını sırtladı

Alanya’da eşinin 14 yerinden bıçakladığı son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutunu omuzunda taşıyan gözyaşlarını tutamadı. Katil koca ise kanlı gömleği ile adliyeye sevk edildi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Evlat acısını sırtladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından 15 yerinden bıçaklanarak katledilen Gülseren Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kestel Hanönü Mezarlığı'nda cenaze aracından alınan kızının tabutunu omzunda musalla taşına kadar taşıyan acılı baba Ali Bayrak gözyaşlarını tutamadı.

KANLI GÖMLEK
Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Yılmaz, ise adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın üzerinde eşi Gülseren Yılmaz'ın kanının olduğu gömlek olması dikkat çekti. Olay, 26 Eylül saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu Mevkiindeki bir müstakil evde meydana geldi. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz'ın (32) evine camı kırarak girdi. Eşini sürükleyerek evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf eden Hilmi Yılmaz, daha sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu.
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Evlat acısını sırtladı
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