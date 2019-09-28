Evlat acısını sırtladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından 15 yerinden bıçaklanarak katledilen Gülseren Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kestel Hanönü Mezarlığı'nda cenaze aracından alınan kızının tabutunu omzunda musalla taşına kadar taşıyan acılı baba Ali Bayrak gözyaşlarını tutamadı.Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Yılmaz, ise adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın üzerinde eşi Gülseren Yılmaz'ın kanının olduğu gömlek olması dikkat çekti. Olay, 26 Eylül saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu Mevkiindeki bir müstakil evde meydana geldi. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz'ın (32) evine camı kırarak girdi. Eşini sürükleyerek evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf eden Hilmi Yılmaz, daha sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu.