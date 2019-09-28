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Gizli hayırseverden 2 fakülte

’nın Manavgat ilçesinde eski hastane binası Akdeniz Üniversitesi’ne devredildi. Bir hayırsever ilçeye fakülte binası yapıtırmak için protokol imzaladı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Gizli hayırseverden 2 fakülte
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yüksek Öğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) tarafından 'Manavgat Üniversitesi'ne Giden Yol Haritası' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Manavgat için hayati önem taşıyan fakülte binası yapılması konusunda müjde verildi.

YENİ ÜNİVERSİTE
Toplantıda konuşan MAYÖV Başkanı Op. Dr. Muammer Güneş, "Güneş bugün Manavgat'ta ikinci kere doğdu diyebiliriz. Bu güneşle Manavgat Üniversitesi'ne giden yolumuz öyle aydınlandı ki, virajlar öyle ortadan kalktı ki, tümsekler, çukurlar öyle düzeldi ki yol haritasına gerek kalmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen alçak gönüllü bir hayırseverimiz fakülte binalarımızı anahtar teslim yapmak için protokol imzaladı" diye konuştu.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Güneş'in davetiyle, toplantıya katılanlar hayırseveri ayakta alkışladı. Hayırseverin fakülte binası yapma konusunda en büyük payın Dr. Yusuf Aydın'a ait olduğuna belirten Güneş, bu çalışmalar sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Gizli hayırseverden 2 fakülte
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