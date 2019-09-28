Gizli hayırseverden 2 fakülte

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yüksek Öğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) tarafından 'Manavgat Üniversitesi'ne Giden Yol Haritası' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Manavgat için hayati önem taşıyan fakülte binası yapılması konusunda müjde verildi.Toplantıda konuşan MAYÖV Başkanı Op. Dr. Muammer Güneş, "Güneş bugün Manavgat'ta ikinci kere doğdu diyebiliriz. Bu güneşle Manavgat Üniversitesi'ne giden yolumuz öyle aydınlandı ki, virajlar öyle ortadan kalktı ki, tümsekler, çukurlar öyle düzeldi ki yol haritasına gerek kalmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen alçak gönüllü bir hayırseverimiz fakülte binalarımızı anahtar teslim yapmak için protokol imzaladı" diye konuştu.Güneş'in davetiyle, toplantıya katılanlar hayırseveri ayakta alkışladı. Hayırseverin fakülte binası yapma konusunda en büyük payın Dr. Yusuf Aydın'a ait olduğuna belirten Güneş, bu çalışmalar sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.