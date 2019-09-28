Hedef DÜNYA şampiyonluğu

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası, yarın Antalya Kundu'daki bir otelde başlıyor. Türkiye'de ikinci, Antalya'da ise ilk defa düzenlenenTürk Milli Takımı da şampiyonada 100'e yakın sporcuyla mücadele edecek.5 sporcusuyla şampiyonada yer alacak olan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yasin Urlu, bu alanda en çok sporcu gönderen antrenör oldu. Milli Takım antrenörlerinden