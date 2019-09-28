Hedef DÜNYA şampiyonluğu

DÜNYA Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası, yarın Antalya Kundu'daki bir otelde başlıyor. Türkiye'de ikinci, Antalya'da ise ilk defa düzenlenen dünya şampiyonasına, 65 ülkeden 1350 sporcu katılacak.
Türk Milli Takımı da şampiyonada 100'e yakın sporcuyla mücadele edecek.
5 SPORCUYLA KATILIYOR
5 sporcusuyla şampiyonada yer alacak olan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yasin Urlu, bu alanda en çok sporcu gönderen antrenör oldu. Milli Takım antrenörlerinden Urlu, sporcuları Ayşin Özkılıç, Vatan Şahan Elmas, Dilara Karabağ, Zeliha Nur Kamaç, Eylül Sultan Taşgıran'dan altın madalya bekliyor.