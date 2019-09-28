İkizlerin aynı kaderi

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Antalya'da yaşayan Azerbaycanlı tek yumurta ikizleri Altay ve Mervan Mamadof kardeşler, kaderin bir cilvesi olarak aynı hastalığa yakalandı. Talasemi majör (Kan kanseri) hastalığına yakalanan ikiz kardeşlerin tedavisi için 3 yıl önce Azerbaycan'dan Antalya'ya taşınan aile, bir Alman vatandaşının kök hücre bağışı ile hayata tutundu. Tedavi süreciyle okuldan uzak kalan ve evde eğitim gören ikiz kardeşlerin hayali iyileşerek okul sıralarına geri dönmek.Tek yumurta ikizleri Altay ve Mervan'ın zorlu mücadelesi henüz 9 aylıkken başladı. Birbirine çok benzeyen iki kardeşin kaderleri de aynı oldu. Kan kanseri teşhisi konulan ikizler için ailesi, bir hayırseverin desteği ile nakil için Antalya'nın yolunu tuttu. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla aynı kişiden alınan kök hücre ile ikizler sağlığına kavuştu.Operasyonun ardından 2 yıl geçerken anne Aynura Mamadova, donör olan kişiyle çok tanışmak istediğini belirtti. Mamadova, "Bizi yeniden hayata bağladığı için ona teşekkür edeceğim. Yüz yüze tanışamazsam bile mektup yazacağım" dedi. İkiz kardeşlerin tedavisi devam ederken akciğer ve beyinde yaşadıkları problemlerle mücadele ediyorlar. Doğduklarından itibaren kaderleri aynı olan ikizler, hastalığı da omuz omuza vererek aşacaklarını belirttiler.İlkokul 5'inci sınıfa giden kardeşler hastalık nedeniyle okullarından uzak kalırken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evde eğitim hizmetinden yararlanıyorlar. Bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle mikrop kapmamak için evde eğitim gören ikiz kardeşlerin en büyük hayali okul sıralarına kavuşmak. Daha önce Muratpaşa ilçesinde bulunan Kocademir İlkokulu'nda eğitim gören ikiz kardeşler, hastalığı yenerek okullarına kavuşacakları günü iple çekiyor. Oğullarının okula gitmelerini çok istediğini belirten Anne, "Okul arkadaşlarına kavuşmalarını istiyorum. Hastalık nedeniyle çocukları soyutlamak zorunda kaldık. Arkadaşlarına yeniden kavuşmalarını istiyorum" dedi.