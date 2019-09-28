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‘Kesik baş’ hükümlüsü kendini eğitime adadı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
‘Kesik baş’ hükümlüsü kendini eğitime adadı
ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek, köy meydanına atan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Nevin Yıldırım (34), cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi. Açık öğretim lisesine kayıt yaptıran Yıldırım'ın, meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.

HEDEFİ ÜNİVERSİTE
Nevin Yıldırım'ın babası Zekeriye Yıldız, "7 yıldır tutuklu bulunan Nevin, cezaevinde zamanını değerlendirmeye çalışıyor. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam edemediği için şimdi liseyi bitirmek ardından üniversite sınavına katılmak istediğini söyledi. Biz de kendisini destekliyoruz. Halk Eğitim'in el beceri kurslarına da katılan Nevin'in bazılarını tamamlayarak sertifika aldığını kendisinden duyduk" dedi.
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‘Kesik baş’ hükümlüsü kendini eğitime adadı
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