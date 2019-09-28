Preveze’nin yıldönümü hücum botta kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye İlçesi'nde Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıldönümü dolayısıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan TCG Fırtına hücum botu tüm halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. Fethiye İskelesi'ne demirleyen hücum bot, gün boyunca vatandaşlar ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında görevli personel, hücumbot hakkında katılımcılara bilgiler aktardılar. Zaman zaman uzun öğrenci kuyruklarının oluştuğu Fethiye İskelesi'nde öğrenciler ağır makinalı silahlar ile top bölümlerinde yetkililere bol bol soru yönelttiler.