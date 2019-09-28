Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Preveze’nin yıldönümü hücum botta kutlandı

Preveze’nin yıldönümü hücum botta kutlandı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Preveze’nin yıldönümü hücum botta kutlandı
MUĞLA'NIN Fethiye İlçesi'nde Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıldönümü dolayısıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan TCG Fırtına hücum botu tüm halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. Fethiye İskelesi'ne demirleyen hücum bot, gün boyunca vatandaşlar ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında görevli personel, hücumbot hakkında katılımcılara bilgiler aktardılar. Zaman zaman uzun öğrenci kuyruklarının oluştuğu Fethiye İskelesi'nde öğrenciler ağır makinalı silahlar ile top bölümlerinde yetkililere bol bol soru yönelttiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Preveze’nin yıldönümü hücum botta kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN