Sırtın yere gelmesin

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 5'nci kez karşı karşıya geliyor.Karşılaşma Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Alanyaspor, namağlupSon 4 maçın 2'si beraberlikle sonuçlanırken, her iki takım da birer kez galip gelmesini bildi.Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan maçlarda taraftarlar 9 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu yeşilliler,