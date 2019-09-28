Sırtın yere gelmesin

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 5'nci kez karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele bugün saat 17.30'da başlayacak.
Karşılaşma Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Alanyaspor, namağlup liderliğini sürdürmek için Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor.
SON MAÇ ALANYA'NIN
Son 4 maçın 2'si beraberlikle sonuçlanırken, her iki takım da birer kez galip gelmesini bildi. İki takım arasında geçen yıl oynanan son maçta ise Şimşekler rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan maçlarda taraftarlar 9 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu yeşilliler, fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.